Younes e il Napoli giá d’accordo per il suo arrivo in azzurro

Secondo il sito di Alfredo Pedullà, l’enturage del giocatore avrebbe già trovato un accordo con il Napoli

Amin Younes e il Napoli. Proprio il 20 dicembre vi raccontammo in esclusiva che l’entourage dell’esterno offensivo aveva deciso di accettare la proposta del club azzurro. Indipendentemente dal contratto in scadenza e soprattutto dall’opzione di rinnovo a favore dell’Ajax. Opzione che non ha motivo di esistere a fronte dei rapporti deteriorati tra Younes e il club, anticamera di un addio annunciato. Ora si tratta di capire se l’Ajax lo libererà a gennaio, ma sono dettagli rispetto all’accordo con il Napoli.