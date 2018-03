Amin Younes ha parlato ai microfoni dei tedeschi di Sport1, negando di aver firmato un contratto con il Napoli.

“Voglio chiarire ancora una volta che ho negoziato col Napoli per un trasferimento, ma per ragioni personali ho deciso di soddisfare il contratto attuale con l’Ajax fino al 30 giugno 2018, fino a questa data sarò concentrato sul mio club. Non ho firmato col Napoli né un preliminare né altri contratti che mi legano dal 1 luglio 2018″.

Comments

comments