Younes stupisce ancora! Tutto fatto col Wolfsburg, settimana prossima la firma

Amin Younes continua a stupire!

Il giocatore dell’Ajax, dal 1 luglio del Napoli, continua a sfuggire e prova ogni strada possibile.

Secondo quanto riferisce il portale Sport1.de, Younes avrebbe chiuso la trattativa col Wolfsburg e la settimana prossima dovrebbe arrivare anche la firma. Da parte del club non ci sono ancora comunicati.

Younes sembra voler giocare col fuoco, come dichairato dal legale del Napoli, Mattia Grassani (LEGGI QUI), il giocatore ha un contratto col club azzurro firmato e se dovesse firmare con un’altra società incorrerà in sanzioni, così come il club che lo ingaggerà.

