Zaccheroni: “Il Napoli può vincere lo scudetto se la Juve va avanti in champions”

Alberto Zaccheroni, ambasciatore del calcio italiano in oriente, ha rilasciato un’intervista a Il Resto del Carlino, ecco quanto estratto da 100x100Napoli:

“Devo fare i complimenti a Sarri, il suo Napoli mai come quest’anno ha l’occasione della vita per vincere lo scudetto, specialmente se la Juventus dovesse andare avanti in champions, e prevedo che ci riuscirà.

La Juventus ha due squadre ed è un vantaggio, ma il Napoli con 3 passaggi va in porta, non credo che si farà prendere dala voglia di vincere”

Comments

comments