Zamparini-Dybala è rottura

Il vulcanico presidente del Palermo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Dybala lo pongo sullo stesso piano di Cavani e Pastore. Quest’anno è esploso, ma sapevo che era molto forte. Il ragazzo però ormai è in mano a personaggi che non vogliono il suo bene. E’ difficilissimo che resti a Palermo, forse qualcuno se lo augura per portarlo via poi a parametro zero. Il calcio è in mano a certi personaggi che vogliono fare soldi. Non parlo più con il giocatore. E’ cambiato completamente, è un ragazzo d’oro ma è corrotto da cattivi educatori. E’ influenzato da chi lo vede solo come una cassaforte di soldi. Con il Napoli non c’è stato nessun contatto. Credo che abbia bisogno di almeno altri due anni di crescita, sta esplodendo forse oltre alla sua misura. Sono preoccupato perché con il Napoli mancheranno tutti e tre i nostri titolari in difesa. In questo momento Gabbiadini è sicuramente più forte di Belotti. Il nostro talento deve ancora sbocciare”.

Comments

comments