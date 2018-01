Zapata: assalto del Dortmund per l’ex Napoli

Il Dortmund avrebbe necessità di sostituire Aubameyang, ai ferri corti col club, e per l’attacco avrebbe pensato a Duvan Zapata.

Pierre Aubameyang non è stato convocato dal tecnico Stoger per la sfida con l’Herta e il gabonese ha optato per andare a giocare a calcetto mente la squadra pareggiava.

Comportamento considerato scorretto dalla società che, a quanto pare, avrebbe deciso insieme al tecnico, di valutare una sua partenza. Con la partenza del giocatore, il club giallonero sta pensando a come sostituirlo e tra i papabili potrebbe esserci l’ex Napoli, Duvan Zapata. Operazione complicata, soprattutto perché il presidente blucerchiato Ferrero difficilmente si priverebbe di un giocatore importante a questo punto della stagione.

Daniele Arcella