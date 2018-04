Zavanella: “De Laurentiis ha reso Napoli mondiale e mertia uno stadio”

Gino Zavanella, architetto, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “50 milioni per il San Paolo sono troppi e per diventare moderno avrebbe bisogno di un restayling completo. La copertura va rifatta, le parti interne vanno rimodellate. Quando abbiamo fatto un progetto anche con De Laurentiis eravamo arrivati ad 80 milioni di euro.

Se volessimo fare come la Juventus avvicinare le gradinate al campo, che lo stesso faremo con il Bologna, sarebbe un costo molto importante. Pagare 50 milioni di euro per uno stadio che va buttato giù sono troppi, è d’ccordo il presidente?

Perché voi come radio non riuscite a mettere tutti intorno ad un tavolo per far trovare una soluzione? Così non si arriva a nulla.

La presidenza De Laurentiis ha portato il Napoli ad un livello mondiale che non lo era dai tenpi di Maradona. Il Napoli merita uno stadio diverso.

Vorrei chiamare De Laurentiis in questi giorni per sapere quando posso andare a tgrovarlo, anche solo pe runa chiacchierata perché è interessante parlare con lui.

Lo stadio è un importnate pezzo di città, per me è un’agorà, è una grande piazza e posto dove ritrovarsi, dove si può andare in qualsiasi momento e giorno. Lo stadio appartiene alla città, è il simbolo e l’amore verso la squadra. E’ come una casa se è brutta non riesci ad amarla, invece se è bella e accogliente ci vai volentieri”.

