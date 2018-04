Zazzaroni: “Gioco di Sarri è per pochi, ma se aumenta la qualità della rosa…”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Marte della situzione del Napoli nei dubbi sulla permanenza di Sarri e sulla corsa scudetto con la Juventus.

“Il gioco di Sarri è fatto di addestramento e di ricezione dei giocatori: Sarri ha un gruppo ristretto di 12 giocatori addestrati o più ricettivi. Che poi quello del Napoli è anche un calcio di gioia. Non so poi se sarà sempre così, se migliori la qualità generale della rosa poi magari giocano più giocatori.

Benevento? Non ci sono speranze che possa fermare la Juventus. C’è una distanza siderale tra le due squadre. Ma non è questo il turno, mancano altre partite ed è giusto che il napoletano speri. Alla Juve è capitata la Spal, al Napoli il Sassuolo. Si deve sperare.

Zielinski prossimo Callejon? No, il Napoli prende Verdi e sarà lui il prossimo Callejon. Poi c’è anche Younes che va risolto, il posto di Zielinski è un altro. Sarri-Napoli o Allegri-Juve? Sarri-Napoli. Allegri non ha mai nascosto di voler andare ad allenare altrove, Sarri cose del genere non ne ha mai dette, poi l’offerta ufficiale del Monaco non è ancora arrivata”.

