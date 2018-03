Zazzaroni: ” Il Napoli deve vincerle tutte, anche lo scontro diretto”

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Il Napoli dovrà battere il Genoa poi se la Juve le vincerà tutte, complimenti. Loro hanno più esperienza e se non ci fossero stati il Napoli avrebbe già vinto 3 campionati di fila. Certo non è detto che la Juve le vincerà tutte ma il Napoli per darle fastidio e provarci fino alla fine deve vincerle tutte compreso lo scontro diretto. Contro gli azzurri si mettono tutti sulla difensiva e contro la Roma il Napoli è stato sfortunato e poi penso che Sarri non abbia alcuna colpa, non ha sbagliato nulla. Reina è un grande professionista, è voluto tornare lui al Napoli, sarebbe rimasto volentieri ma il Napoli, non i tifosi, ha preferito fare altre scelte. Lui per tanti anni è stato un simbolo di questa città. Sicuramente il suo aver fatto già le visite mediche col Milan non creerà nessun problema” .

