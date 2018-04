Zazzaroni: “Mertens è fondamentale. Donnarumma in questo Real giocherebbe titolare”

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“I napoletani conoscendoli sono più contenti che la Juve ieri ha perso che preoccupati per il campionato. La Juve ieri ha incontrato una Juve più di loro e credo che non avranno problemi ne in campionato e ne in coppa Italia. Ieri sembrava di vedere una partita del nostro campionato con la squadra vincente con un fatturato più alto e con risorse eccezionali. Quindi quando Sarri parla di fatturato non dice eresie o inventa scuse, è la verita. Sarri fa un calcio ‘addestrato’ e Mertens è più disposto e dentro a quel tipo di gioco rispetto a Milik, Mertens è fondamentale. Il Napoli ha buttato via tanto sul piano della precisione e quando poi ti capita di andare in panico con squadre come il Sassuolo vieni punito ma se Insigne però fosse stato in giornata non c’erano speranze. Donnarumma per me potrebbe tranquillamente giocare in questo Real Madrid ma ad esempio al posto di Benzema potrebbero giocare in tanti ma lui è talmente funzionale al gioco ed ai movimenti di Ronaldo che non potrebbe mai essere sostituito” .

