Zazzaroni: “Prime linee troppo più forti delle seconde. Sarri sa perfettamente dov’è”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Europa League e Coppa Italia sono trofei che non significano nulla. Li hanno deprezzati con la Champions. L’Europa League tra l’altro è un torneo lunghissimo. Sarri ha fatto giocare alcuni titolari nel ritorno perché la partita di campionato è lunedì, quindi c’è tempo, poi voleva ricaricare la squadra dopo la partita d’andata. Si è confermato il fatto che le prime linee del Napoli sono molto più forti delle seconde. Il Napoli ha fatto una scelta, all’andata ha giocato male, al ritorno non c’è stata partita.

Sarri non intende una rosa più ampia numericamente, ma qualitativamente. Il mister è perfettamente consapevole del posto in cui si trova, lo sa che il presidente non spende 60 milioni per un giocatore. Lui fa il suo lavoro con i suoi uomini, se ha un giocatore come Zielinski lo carica a molla come se fosse un titolare. Non può lavorare con un materiale grezzo non di alta qualità. Se andasse nell’Inter, per dire, potrebbe chiedere giocatori da 60 milioni”.

