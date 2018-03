Zazzaroni: “Sarri concentrato sul campo ora, non si parla di rinnovo”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Marte del possibile futuro di Maurizio Sarri.

“Sarri è concentrato sul campo, al momento non ci sono le condizioni per chiudere il rinnovo al di là delle volontà. Non ci sono scadenze da questo punto di vista, i napoletani non si devono preoccupare. Dipenderà da tante cose, non solo dal rapporto con il presidente, ma anche dalle offerte di grandi club. Se arriva l’offerta di Real Madrid o Manchester United, pur amando Napoli, un pensiero non ce lo fai? Al momento però non è arrivato nulla”.

