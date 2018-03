Zazzaroni: “Sarri e il Napoli hanno dei limiti, non sarebbe un fallimento perdere il campionato”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Chi finge di non sapere è doppiamente colpevole: questa squadra ha dei limiti e l’allenatore ha dei limiti. Così come hanno delle qualità, che l’hanno portata al primo posto in classifica. Sarri considera 13, 14 giocatori, ha reso corta lui la rosa per sua scelta, lavora con pochi uomini che ritiene più ricettivi e di maggiore qualità. Per un anno e mezzo il tifoso napoletano si sta divertendo, è competitivo, è primo in classifica battendo tutti i record. Ma non ci dobbiamo dimenticare che è una squadra che ha dei limiti di risorse, non compra giocatori da 100 milioni di euro. E’ indubbio che Sarri è il miglior allenatore possibile per questo Napoli.



C’è un dato inconfutabile, il Napoli ha vinto due scudetti in 91 anni e lo ha fatto in un momento in cui c’era Maradona assieme ad una serie di grandi giocatori. Quello che non accetto è che uno che gioca bene tutto l’anno, poi alla fine trova uno che è più forte di lui è un fallito. E’ una stronz**a. Se Sarri riuscirà a vincere lo scudetto sarà un fenomeno, altrimenti sarà stato comunque un gran campionato.

Il Napoli deve fare punti in campionato, con il Lipsia rischiavi di perdere comunque perché sta molto bene e rischiavi di mettere a rischio dei giocatori che ti servono in campionato. Ha sbagliato Sarri solo quando ha detto che non hanno una mentalità internazionale. Il Napoli ha giocato così perché ha messo troppe riserve tutte insieme, non tutti sono Tonelli che dopo un anno fermo fa grandi prestazioni. Hanno giocato contro una squadra più forte di loro. Il Napoli ha due fenomeni, Mertens e Insigne, Hamsik quando vuole è il migliore in assoluto, ma è troppo discontinuo”.

