Il giornalista, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Sarri al momento non ha alcuna richiesta, anche se mi dicono sia molto quotato in Inghilterra. Secondo me Sarri o resta o va all’estero. Il Milan? Il Napoli dà molte più garanzie.Verdi può fare anche il vice-Mertens, ma anche il vice-Insigne e il vice-Callejon. Con Verdi hai più opportunità, tra cui anche i calci piazzati, è molto bravo nelle punizioni”.