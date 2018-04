Zazzaroni: “Sarri via da Varcaturo? Può darsi il Napoli gli paghi il fitto”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro di Sarri al Napoli.

“Sarri via dalla casa di Varcaturo? Può darsi che il Napoli gli paghi la casa e sia intervenuto. Questa è una supposizione mista a informazioni che mi arrivano, ma potrebbe non voler dire nulla sul suo futuro. Che piaccia al Chelsea si sa, ma penso che prima di Sarri piacciano Pochettino ed Allegri. Non è una questione economica, secondo me De Laurentiis non gli ha fatto ancora un’offerta. Quando si vedranno decideranno”.

