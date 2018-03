Zazzaroni: “Se Sarri vince, voglio vedere cosa diranno tutti i criticoni”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Radio Marte della vicenda Younes, che avrebbe criticato Napoli per mezzo stampa, e del prossimo turno di campionato, fondamentale nella corsa scudetto.

“Che contatti avrà avuto Younes con la camorra? Chieda a Mertens, a Reina che sono grandi frequentatori di Napoli. Credo che abbia tirato fuori un sacco di fregnacce e penso sia meglio non parlarne proprio più. E’ inaccettabile che uno che è passato per cinque minuti a Napoli dica cose del genere.

Non sono d’accordo con Allegri, per loro restare in Europa è l’obbiettivo principale e con il Milan farà scelte di formazione pensando alla partita di Champions. Sarri sapeva di non avere le risorse per fare al massimo tutte le competizioni, se vince io voglio vedere cosa diranno tutti quelli che l’hanno criticato. Il Sassuolo è amico della Juve? Chissenefrega. Squinzi è un noto milanista, Berardi non c’è voluto andare alla Juventus, anche il discorso di Politano è falso a mio parere. Il Napoli deve giocare e vincere“.

Comments

comments