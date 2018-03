Zazzaroni: “SpiccaNapoli, un piccolo Barcellona”

Giornalista e conduttore televisvo è intervenuto a Radio Marte Sport Live.

Queste le sue parole: “Poco fa ho rilasciato un’intervista al corriere dello sport dove per l’appunto affermo che in un campionato brutto e pieno di litigi c’è una squadra, Il Napoli, che spicca. Anche, malaguratamente , non dovesse vincere resterebbe l’immagine di un calcio straordinario.

La sfiga del Napoli è quella di trovare una squadra che non molla, che ha una grande struttura e molte più soluzioni. In questo piccolo ma grande giocattolo creato da Sarri stanno venendo cose straordinarie, un piccolo Barcellona. Sabato prossimo ci saranno snodi importanti ma non dimentichiamo che la Juve avrà da giocare il doppio delle partite rispetto al Napoli”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

