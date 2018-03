Zazzaroni: “Verdi vicinissimo al Napoli”

Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“ Verdi è molto vicino al Napoli e questo non significa che qualcuno andrà via. Sono molto contento perché il ragazzo ha confermato ciò che ha detto a Gennaio e che quindi voleva restare al Bologna fino a giugno per una sua crescita personale e per rispetto dei tifosi e società. L’anno scorso con la Juve non si poteva definire una corsa a due invece quest’anno tranne all’inizio che eravamo pari siamo sempre stati sopra ed ancora adesso stiamo mantenendo in vita il campionato” .

