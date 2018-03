Zazzaroni critico: “Insigne e Jorginho male, hanno lasciato gli appunti a casa”

Ivan Zazzaroni, opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live:

“Insigne e Jorginho male, credo che o si siano risparmiati o hanno lasciato gli appunti a casa.

Jorginho inguardabile nel primo tempo, sembrava il cugino, sempre palla indietro.

Anche Insigne poteva fare molto di più, con il Napoli è molto più determinante.”

Sul nuovo ct della nazionale: “Non credo che saràDi Biagio, Ancelotti vuole la Premier quindi accetterebbe la nazionale solo se non trova di meglio, gli unici due che accetterebbero volentieri sono Mancini e Ranieri”

“Argentina-Spagna? Brutta batosta per l’Argentina, prendere 6 pere non è mai bello, nemmeno in amichevole, dipendono troppo da mesi. Higuain poco amato in patria? In Argentina ci sono tanti napoletani”

