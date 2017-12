Zenga: “Prepariamo la gara col Napoli, avversario molto forte”

Il Crotone è stato sconfitto dalla Lazio e dopo la gara il tecnico dei calabresi, Walter Zenga, ha commentato attraverso il sito ufficiale alla società.

Il 29 dicembre il Crotone ospiterà il Napoli.

Queste le sue parole: “Chi legge solo il risultato non ha chiaro cosa è successo in campo. Abbiamo fatto una buona partita, poi regalato il primo gol ma potevamo fare il 2-1 prima dell’azione del 3-0. Fino a quel momento c’era stato equilibrio. Gli ultimi 10′ siamo usciti dal match.

Napoli? Prepararemo questa partita sapendo che giochiamo in casa e affrontiamo un avversario molto forte. Abbiamo la nostra mentalità e dobbiamo metterla in campo per 90 minuti, non per 80″.