Zhang tranquillizza i tifosi dell’Inter: “Solo confusione”

Il figlio del proprietario del club neroazzurro ha pubblicato un post su Instagram.



Le voci di una lontananza della proprietà dall’Inter nel momento clou della stagione non sono piaciute al Gruppo Suning che, con un post su Instagram di Steven Zhang, il figlio del patron Jindong, e con un comunicato stampa attraverso Sina Sports, sono intervenuti per tranquillizzare i tifosi nerazzurri. “Alcune persone non capiscono la confusione che creano, ma niente ci impedirebbe di andare avanti e combattere spinti dalla passione nero-azzurra che ci spinge a fare grandi cose in tutto il mondo. Compagni nerazzurri, rimanete concentrati, non permettiamo alla negatività di prevalere. Chi è pronto per questo weekend? Conosco già più di 60mila interisti che lo sono”.

Comments

comments