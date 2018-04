Zidane: “E’ una vergogna si sia parlato di furto, sono indignato”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Malaga, tornando sulle dichiarazioni post Real-Juventus.

“Ognuno può pensare ciò che vuole sul rigore, questo non lo discuto, ma quando si parla di furto sono indignato. Quello che stiamo facendo dà fastidio a tante persone, ma io difendo i miei giocatori, che hanno fatto una grande partita e meritato di passare il turno. Le dichiarazioni non mi sembrano normali. Il rigore c’è: di cosa parliamo? La Juve ha fatto una grande gara, segnando tre gol, ma anche noi abbiamo creato diverse occasioni. Le parole di questi giorni sono state eccessive”.

Ognuno può pensare ciò che vuole, non rispondo. L’unica cosa è che non si può parlare di furto. Quello che ha detto Buffon ormai non si può cambiare. Era nervoso e il nervosismo gli è durato parecchio. Noi abbiamo meritato di passare il turno, punto.E’ una vergogna che si sia parlato di furto. Mi hanno deluso molto certe dichiarazioni”.

