Zidane: “La Juve ha un bel gioco, a prescindere da quello che si dice in Italia”

Zinédine Zidane, mister del Real, ha parlato in conferenza-stampa pre-match di domani.

“Cercheremo di giocare bene a calcio, è questo quello che sappiamo fare. E siamo pronti per farlo. Ma questa partita non ha nulla a che fare con Cardiff, quello è il passato. Dobbiamo pensare a fare una buona partita domani, per passare il turno. I moduli? A me piace cambiare e giocare in maniera diversa, non ce n’è uno che preferisco. Cosa temo della Juve? La Juve sta facendo grandi cose e giocando partite bellissime, hanno un bel gioco a prescindere da quello che si dica nel campionato italiano, è una squadra completa.

Dobbiamo stare attenti a tutto, sia alla loro solidità difensiva e al talento di Dybala e Higuain in avanti. Il mio passato qui? La Juve mi ha accolto come una famiglia, venivo dalla Francia e ho bei ricordi a Torino. In cinque anni ho imparato moltissimo, sia come calciatore che come persona. Ma ora sono dall’altra parte. La finale persa con la maglia della Juventus contro il Real? fa ancora male. Futuro in bianconero? Mai dire mai, però sono felice dove sono adesso e penso solo ad allenare il Real Madrid. Non voglio pensare ad un futuro così a lungo termine. Vivo la vita giorno per giorno, devo fare per forza così visto che alleno il Real”.

