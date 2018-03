Zidane: “Le cose non vanno bene ma non posso dare colpe ai giocatori”

L’allenatore del Real Madrid ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RTL.

“La situazione è nuova, ma bisogna viverla, fa parte del lavoro, adesso per zittire tutte le critiche c‘è solo un modo: vincere tutte le partite. Alla fine conta il risultato. O vinci o sei criticato. Ho preso la decisione di allenare questa squadra e quando le cose non vanno bene non posso certo dire che la colpa è dei giocatori. Io sto con loro, sono loro che vanno in campo e corrono. Io sono il responsabile di tutto”.

Fonte: Ansa

