Zieliński a Premium: “Faremo di tutto per arrivare al grande sogno”

Il centrocampista polacco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della pay-tv.

“Dopo il pareggio della Juve, contro una grandissima Spal, stasera è il nostro momento e non possiamo perdere questa occasione unica. Abbiamo sempre avuto fiducia, giocheremo fino alla fine per il nostro grande sogno e faremo di tutto per farlo diventare realtà. Il Genoa? non è una gara facile e sappiamo che ci sarà da soffrire prima di poter esultare ma vogliamo far bene, la nostra forza è il gioco e con quello arriveremo alla vittoria. Daremo il massimo, in ognuna delle prossime dieci gare che secondo me possiamo vincere tutte”.

