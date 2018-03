Zielinski, il fratello: “Sarri lo porterebbe con lui ovunque. Merita un campionato migliore”

Zielinski gode di una grande stima da parte di Sarri che lo elogia sempre.

Pawel Zielinski, fratello di Piotr e calciatore del Miedzi Legnica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media polacchi riguardo al fratello e al suo futuro.

Ti chiedono spesso di tuo fratello?

“Sì, mi chiedono principalmente di lui. In Serie A sta crescendo, imparando anche dai campioni con cui gioca. La squadra ha perso con la Roma nell’ultima partita, ma resta prima in classifica e combatterà fino alla fine per lo scudetto”.

Hai tempo per andare a vederlo?

“Sì, sono andato in alcune partite, sia in Serie A che in Coppa Italia. Parliamo molto, nell’ultimo periodo soprattutto delle due prestazioni. Ci diamo tanti consigli, ci sosteniamo a vicenda”.

Vi criticate?

“Piotr è molto autocritico, ammette sempre gli errori che commette. Sa sempre quando ha giocato bene e quando è incappato in una serata storta. Dopo la partita con la Roma, infatti, non era soddisfatto perché non perdevano da tanto tempo, ma non ha avuto una visione drammatica”.

Piotr ha la piena fiducia di Sarri.

“Si conoscono dai tempi di Empoli, è stato Sarri a portare Piotr a Napoli. Ora ha una posizione di rilievo nella squadra, è il dodicesimo titolare. Piace tanto a Sarri e lui lo rispetta e apprezza le sue capacità. Una volta Sarri disse che se un giorno fosse andato al PSG, il primo giocatore che avrebbe portato con sé sarebbe stato mio fratello”.

Domanda rapida: Napoli o Juventus?

“Napoli, è chiaro. Szczesny gioca nella Juventus, ma non è mio fratello. Tifo per il Napoli. Sabato mio padre è addirittura volato a Napoli per vederlo dal vivo”.

Ci sono grandi aspettative su di lui.

“Sì, ma lui non sente la pressione e continuerà a crescere. La Serie A non sarà il picco della sua carriera, merita un campionato ancora migliore”.

