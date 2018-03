Zielinski: “Mi ispiro ad Hamsik. Scudetto? Non siamo lontani dal sogno”

Piotr Zielinski è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Scudetto e molto altro.

Queste le sue parole: “Si vede la mia crescita però lo so io e tutti gli altri che posso dare di più.

De Bruyne? Grande paragone, un campione e uno dei migliori nel suo ruolo. Ad oggi lui è più forte di me ma io posso migliorare e diventare forte quanto lui.

Posso fare meglio, devo migliorare in alcune cose tipo devo essere più cattivo, poi mi si può paragonare a giocatori di questo livello. Io cerco di migliorarmi ogni giorno, le mie qualità verranno fuori.

Cagliari? Abbiamo stravinto contro una squadra che in casa sta facendo bene, loro sono fisici e none ra facile ma abbiamo fatto vedere le notre armi e il nostro calcio, siamo contenti di aver vinto.

Gol di Hamsik? Questo dimostra che siamo una squadra forte con tanta qualità e abbiamo fatto un’azione bellissima finendo con un gol altrettanto bellissimo. Menomale che non l’ha toccaSarri sennò non facevamo gol (ride ndr).

Scudetto? Sentiamo che non siamo lontani dal nostro sogno, per noi devono essere 12 finali, dobbiamo dare tutto per vincerle.

Juventus? Dobbiamo pensare a noi stessi, pensiamo a vincere poi si vede. Non dobbiamo guardare a loro perché se noi le vinciamo tutte il sogno diventerà realtà.

Compleanno 20 maggio? Spero di festeggiarlo allo stadio e poi con tutta la gente e tutti i tifosi la sera. Meglio se tutto lo stadio canterà un giorno all’improvviso che buon compleanno.

Roma? Sarà ferita dopo due gare perse consecutivamente. Verranno qui per vincere ma se giochiamo come sappiamo noi potremmo vincere la gara.

Milik? Sta bene speriamo che a brave sarà utilizzato da Sarri. Lui che è bravo anche con i gol può darci sicuramente una mano.

La nostra squadra ha tanta qualità, a Cagliari abbiamo avuto 10 minuti di disattenzione ma poi ci siamo ripresti. Non è la prima volta che abbiamo dimostrato di giocare bene, speriamo di giocare così fino alla fine. Avremo più tempo senza l’Europa League per preparare le gare, saremo più freschi.

Dobbiamo dimostrare in campo che siamo forti e vogliamo fare di tutto per arrivare al sogno.

Neve? Sono stato contento, non la vedevo da molto e mi sono sentito a casa come quando ero bambino.

Hysaj? Ad Empoli ho avuto un po’ di difficoltà ma è un grande giocatore.

A chi mi ispiro? Non bisogna cercarlo lontano, qui abbiamo Hamsik che è il nostro capitano e vorrei diventare come lui.

Sarri ha detto che dobbiamo pensare alla Roma e viene dopo due gare perse quindi testa alla Roma e dobbiamo essere pronti dimostrando il nostro valore”.

