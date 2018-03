Zielinski sempre più importante: segna poco ma tira tanto. I dribbling il suo forte

Questa sera Zielinski con molta probabilità prenderà il posto di Marek Hamsik.

Il capitano azzurro è fermo per influenza e il polacco è pronto a scendere in campo.

In questa stagione Zielinski ha giocato 24 partite, 1049 minuti segnando 4 gol di cui: 3 di sinistro e 1 di destro. Il centrocampista ha segnato due volte in casa e due in trasferta. Dei suoi 4 gol, tre sono stati segnati in area e uno da fuori area.

Se Zielinski segna più quando è in area, i suoi tiri però arrivano maggiornamente da fuori area: i tiri totali sono 23 di cui 14 da fuori e 9 da area.

Il centrocampista non è molto cattivo: ha commesso 10 falli, subendone 16, rimediando 2 ammonizioni.

Zielinski è bravo nei dribbling: su 23 i riusciti sono 16, sbagliandone 7. Meno bravo nei cross: su 19 ne ha sbagliati 13, mentre quelli riusciti sono 6.

Bravo anche nel recupero palle ben 49 mentre quelle perse sono 26. Per lui un solo assist e 9 occasioni da rete.

