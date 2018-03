Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Lipsia.

“Ci saranno tanti tifosi e daremo tutto per loro e per questa maglia. La partita d’andata non è stata buonissima, ma noi vogliamo vincere per dimostrare di essere una grande squadra”.

Comments

comments