FOTO – Ziliani attacca la sensibilità arbitrale pro Juventus

Fa discutere il tweet di Paolo Ziliani, il giornalista del Fatto Quotidiano, relativo al momento di difficoltà vissuto dal Napoli e alla sensibilità degli arbitri che incontrano la Juventus.

Ziliani, in un breve post, attacca coloro i quali tendono a screditare il cammino quasi impeccabile degli azzurri, poichè nell’ultima giornata di campionato lo svantaggio sui bianconeri è aumentato a 6 punti. Il giornalista mette a confronto le difficoltà umane incontrate dal Napoli, che in un periodo di poca brillantezza, pareggia o perde, in relazione alle difficoltà non incontrate dalle Juve molto fortunata, a suo dire, nell’incontrare arbitri molto sensibili alla causa del 7° scudetto consecutivo.

Ci tiene a stendere un velo pietoso, su quelli che potrebbero risultare episodi decisivi per la vittoria finale del campionato, come il tocco dubbio in area con la mano di Bernardeschi, valutato involontario da Calvarese anche dopo il silent-check con la Var.

L’arbitro Guida che fischia un calcio di rigore per la Fiorentina dopo il fallo di mano in area di Chiellini su cross di Benassi dalla destra. Decisione che viene insipiegabilmente o sensibilmente annullata.

Uno degli ultimi episodi contro la Lazio, dove Benatia si esibisce con un calcio volante su Lucas Leiva, gesto non sanzionato che però ha molte similitudini con quello che ha compromesso il cammino europeo dei bianconeri, per il fallo dello stesso Benatia su Lucas Vázquez del Real Madrid.

A cura di Stefano Esposito

