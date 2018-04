Ziliani: “Massimo Mauro ed il suo calvario: crocifisso al Var”

In un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani lancia una pesante critica a Massimo Mauro che si è sempre schierato contro l’utilizzo del VAR. Questi alcuni passaggi dell’articolo:

“Lo juventino che non riesce a dormire dalle 23 di mercoledì 11 Aprile è Massimo Mauro che ha giocato anni fa nella Juve ma che veste tuttora la maglia bianconera nella sua nuova vita di commentatore televisivo per Sky. Mauro, a differenza dei sui colleghi opinionisti juventini, si è distino per aver sempre criticato il VAR, strumento con il quale la stessa Juventus è entrata in collisione all’inizio.

Forte delle dichiarazioni dei tesserati juventini contro il VAR, ha da sempre guidato una lotta contro questo strumento tecnologico credendo che fosse la maledizione del calcio. Le sue parole molto forti contro l’utilizzo della tecnologia hanno addirittura costretto Sky a fare un comunicato pro Var per rimediare alle dichiarazioni dell’opinionista.

Dopo le dichiarazioni di Agnelli dopo la sfida col Real, dopo aver sentito la voce del padrone, il soldato Mauro vaga ramingo per strade e vicoli di Torino scuotendo la testa, borbottando, singhiozzando.

E c’è da capirlo, poveretto. Diceva che il VAR era la rovina del calcio: ora deve dire che è la salvezza. Su con la vita guerriero. Come si dice in questi casi, domani è un altro giorno.”

