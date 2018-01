Zinedine Machach, il fenomeno dalla testa calda. Sarà un crack o un flop?

Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche di Zinedine Machach, il giovane talento scovato da Giuntoli:

Nato a Marsiglia il 5 gennaio del 1996, centrocampista centrale utilizzato prevalantemente come mezzala ma è in grado di giocare anche come trequartista.

Alto 186 cm per un peso di 74 kg.

Zinedine è in grado di ricoprire tutti i ruoli a centrocampo, oltre alla mezzala e il trequartista può giocare anche da mediano, come fece lo scorso anno a Marsiglia ma deve migliorare gli aspetti difensivi.

Da un punto di vista offensivo è invece un giocatore di grande talento, ha delle ottime qualità fisiche e tecniche che gli permettono di giocare il pallone con disinvoltura.

Il vero difetto di Zinedine Machach è pero l’aspetto mentale, un giocatore con qualità tecniche indiscusse ma con un carattere un po’ troppo fumantino.

Il giocatore infatti è stato licenziato dal Tolosa per una vicenda legata proprio al suo comportamento, Zinedine ha infatti aggredito il suo allenatore Denis Zenko a metà settembre.

L’Allenatore della squadra B del Tolosa gli aveva prima tolto il ruolo di rigorista e poi non lo convocò per le sue rimostranze, Zinedine per tutta risposta, gli si è scagliato adosso.

Un episodio gravissimo che non dovrà ovviamente ripetersi nel Napoli, che ha tra le mani un giocatore con grandi potenzialità ma un carattere decisamente da migliorare, non è il primo giocatore nel calcio ad avere grande talento ma una testa calda, scopriremo con il tempo se il Napoli ha tra le mani un crack oppure un flop.