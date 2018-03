Zoff: “Il bel calcio lo gioca anche chi vince”

L’ex portiere, Dino Zoff, rilascia delle dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “La semifinale di ieri tra Lazio- Milan è stata una bella partita; la Lazio ha fatto qualcosa in più ma il Milan ha raggiunto una quadratura. Sabato sarà un incrocio importante, se la Lazio riuscirà a recuperare moralmente l’eliminazione per la Juve non sarà semplice.

Il bel calcio lo gioca anche chi vince ed il Napoli sta facendo bene, ha dei signori giocatori. In Italia ci sono tanti portieri giovani come Meret appena arrivato o Donnarumma che già da due anni sta facendo bene. L’età per un portiere conta poco se mantiene la reattività. Buffon e Reina sono due esempi. Sarà brutto dopo tanti anni non vedere la Nazionale Italiana ai mondiali, ma la colpa non è dell’allenatore”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

