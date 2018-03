Zoff: “Perin giusto per il Napoli. Reina? darà il massimo fino alla fine”

L’allenatore, ex portiere di Napoli e Juve, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Come si vince uno Scudetto? Facendo più punti degli altri, cercare di mettercela sempre tutta anche caratterialmente. Certamente ci vuole la potenzialità della squadra, e il Napoli ce l’ha.

Se vedo Perin erede di Reina in azzurro? beh indubbiamente è uno dei più giovani che ha più possibilità di fare bene ed ha già esperienza, credo che sia uno dei migliori in assoluto nella sua fascia d’età. Scudetto? il Napoli ha fame ed è lì con la Juventus, deve giocarsi ancora lo scontro diretto anche se i bianconeri hanno esperienza e astuzia e quindi è un po’ sfavorito, ma gli azzurri hanno possibilità.

Le visite mediche col Milan fatte da Reina possono condizionare la squadra azzurra? no, anzi, quando avvengono queste cose il calciatore si sente ancora più responsabilizzato per dare il massimo fino all’ultimo e non dare adito, i compagni apprezzano certe cose.

Donnarumma? ha tutte le possibilità di arrivare alle grandi squadre, fermo restando che il Milan pur ridimensionato attualmente non è certo il Canicattì. Le qualità le ha dimostrate già ma l’importante è non cadere di nuovo in quei tranelli disperati che di fatto gli hanno pesato molto”.

