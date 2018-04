Zoff: “Scontro diretto determinante ma non è una finale Scudetto”

Dino Zoff, ex portiere, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Non è una finale Scudetto ma vincendo la Juventus si avvicinerebbe alla vittoria finale. Poi bisogna tenere conto del calendario di entrambe ma lo scontro sarà determinante solo con la vittoria dei bianconeri. E’ importante gestire le gare, serve la tensione giusta.

Il calcio è strano, pone sempre delle situzioni come quando sei in vantaggio poi pareggi e non riesci a vincere la gara.

Le parole di Buffon? Nessun commento sulle sue parole. Carriera? Se vorrà ritirarsi dipenderà da lui. Io ho smesso perché avevamo perso la Coppa dei Campioni, eravamo fuori dalla Coppa europea, quindi decisi di ritirari. La voglia di decidere non c’è mai, forse non c’è più la forza che si ha da ventenni”.

