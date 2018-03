Zola: “Napoli merita lo scudetto. Zielinski-De Bruyne? Ci sta. Insigne uomo chiave”

Gianfranco Zola, ex di Napoli e Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Il Napoli arriva con grandi motivazioni ma a Cagliari non sarà semplice, non lo è mai per nessuno. L’Europa League? Lo scudetto è l’obbiettivo principale per tutti ed ora possono preoccuparsi solo di questo, è un vantaggio. Può essere un vantaggio per loro che sia stata rinviata la partita della Juventus. In questo modo anche domenica prossima per i bianconeri ci sarà una partita difficile e può diventare un turno fondamentale.

Lopez è sempre stato un ottimo ragazzo, un leader nello spogliatoio. Era quello che faceva sempre le cose giuste in modo pacato e deciso, avevamo un ottimo rapporto e continuiamo ad averlo. Zielinski-De Bruyne? Il paragone mi piace molto, hanno grandissima qualità tutti e due. Zielinski dal punto di vista del temperamento deve ancora crescere molto, per giocare bene con continuità ad alti livelli il fattore psicologico è fondamentale ed è lì che deve crescere perché tecnicamente è un giocatore di grandissimo spessore, fa grandi gol di destro e sinistro, può diventarlo il nuovo De Bruyne.

Insigne è uno dei leader, è un giocatore importantissimo e fa la differenza quand’è in giornata. In questo momento i giocatori che possono garantire al Napoli gol e qualità sono lui e Mertens. Lorenzo è diventato continuo anche nel fornire assist. E’ l’uomo chiave di questa squadra, quando si accende fa la differenza per tutti.

Ci sono tante squadre che vincono, ma ci sono squadre che lasciano il segno per quello che esprimono. Il Napoli esprime tantissimo dal punto di vista del gioco e delle emozioni. E’ ammirata da tutta Europa e lo è con merito. Se vincerà? Ci sono tutte le premesse. Competere contro la Juventus non è una cosa semplice, è una squadra con uno spessore enorme, una delle prime squadre d’Europa. Non è facile competere con una realtà del genere ma il Napoli lo sta facendo con coscienza. Io spero ce la faccia, perché sarebbe un traguardo meritato”.

