Zola: “Sarri è uno degli allenatori più seguito in Inghilterra”

Zola commenta il post partita di Cagliari vs Napoli ai microfoni di Sky.

Queste le sue parole: “Tutta la squadra si appoggia su Mertens. Il Napoli ha grandi giocatori che si esaltano coralmente. Un giocatore come Insigne può anche tirare i rigori sempre dallo stesso lato, con quella forza il portiere non la prende.

Il Napoli gioca a memoria non credo si faccia distrarre dalla tensione. Se manterrà questi ritmi potrà vincere Sarri è uno degli allenatori più seguiti in Inghilterra soprattutto dopo le partite giocate con il City. Potrebbe esportare il suo calcio tranquillamente in Premier perché gioca un calcio internazionale”.

