Zuffo: “Castillejo al Napoli? non ci ha contattato nessuno e poi c’è una clausola”

L’agente dell’esterno spagnolo del Villarreal ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Samu Castillejo al Napoli in questa finestra di calciomercato? Non credo, posso dire che in queste ultime settimane non abbiamo avuto nessun contatto, non ci ha contattato in tal senso nessuno: nè il Villarreal, nè il Napoli.

In ogni caso il mio assistito ha un contratto che può essere rilevato soltanto attraverso il pagamento di una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, il Napoli lo sa bene ed ha ritenuto in passato questa cifra troppo alta”.