Zuliani punge il Napoli: “l’Atalanta ha onorato l’EL a differenza di altre squadre”

Claudio Zuliani, giornalista di JuventusTV, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il rinvio di Juventus-Atalanta:

“Il calcio deve dare spettacolo, se il campo non è in buone condizioni è giusto non giocare.

Vorrei ricordare che noi abbiamo perso uno scudetto a Perugia per colpa della pioggia.

Polemiche sulla formazione dell’Atalanta? Sono reduci da una gara dispensiosa di Europa League, gli italiani dovrebbero essere grati all’Atalanta che ha onorato al meglio la competizione, a differenza di altre squadre…”

