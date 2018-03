Zuliani: “Se vinco lo Scudetto testa a testa col Napoli faccio i caroselli”

Claudio Zuliani durante un’intervista a Juve Tv, ha parlato della corsa Scudetto.

Queste le sue parole: “Se la Juventus dovesse uscire dalla Champions ma vincere il settimo Scudetto di fila non può essere definito un fallimento. Sarebbe una cosa epocale il settimo scudetto, contro un competitor che non molla una partita. Una cosa che non si è mai vista. Tranne i nostri 100 punti, forse il Real o Barcellona, due squadre che arrivano a 100 punti non le ricordo. Se vinco lo Scudetto numero sette testa a testa col Napoli, punto a punto a 100 punti, faccio i caroselli.

Il Napoli sta facendo uan stagione importantissima, se non hai l’esaltazione è più facile che lasci i punti per strada. Allegri sta facendo una cosa incredibile quest’anno anche se non dovesse vincere la Champions League”.

