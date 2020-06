122 gol con la maglia del Napoli: Dries Mertens un record che vale una finale

Semifinale di ritorno di Coppa Italia: Inter in vantaggio al 2′ con Eriksen ma Dries Mertens al 41′ segna il gol del pareggio che regala la qualificazione in finale al Napoli di mister Gattuso.

Per Mertens non è un go, qualunque e non solo perché porta la squadra alla finalissima di Roma contro la Juventus in programma mercoledì alle ore 21:00.

Grazie a questo gol Mertens stacca Marek Hamsik e con 122 gol segnati in tutte le competizioni con la maglia azzurra diventa il miglior marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli.

Un tabellino davvero invidiabile: 90 gol in Serie A, 6 in Coppa Italia, 17 in Champions League, 9 in Europa League…e non finisce qui.

