2 a 2 nei 180′ tra Juventus e Napoli. Cosa accadrà in caso di parità di punti in classifica?

Tra Juventus e Napoli il totale degli scontri diretti è quello di 2 a 2 nei 180 minuti giocati. Quanto conta in caso di parità di punti in classifica?

In questo caso, se Juventus e Napoli terminano il campionato a pari punti i gol segnati negli scontri diretti non contano. Il rigore segnato da Insigne, infatti, annulla il possibile vantaggio della Juventus nel caso in cui la partita sarebbe finita 2 a 0.

Gli azzurri hanno vinto la sfida del girone di ritorno per 1 a 0 e questo rende il bilancio complessivo di 2 a 2; bilancio che non terrà conto dei gol segnati in trasferta. Questo vuol dire che, in caso di parità di punti a fine campionato, quello che conterà sarà la differenza reti generale.

