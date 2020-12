[2 VIDEO] Il 2020 di Dries Mertens: un anno ‘storicamente’ azzurro

Per Dries Mertens il 2020 è sicuramente un anno da ricordare: con i suoi gol è entrato di diritto nella storia del Napoli.

Gennaio da dimenticare per l’infortunio che gli ha impedito di giocare contro Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus in campionato e nelle gare di Coppa Italia con Perugia e ancora Lazio.

Un contratto in scadenza e da rinnovare, l’infortunio con l’età che avanza: tutto faceva presagire al possibile addio del ‘Ciro’ nato per caso in Belgio.

Prima dello stop il suo bottino di gol con la maglia del Napoli in tutte le competizioni era di 118 gol, appena tre in meno di Marek Hamsik leader di questa speciale classifica.

Mertens sapeva che superare Hamsik significava entrare di diritto nella storia del Napoli.

Torna in campo a febbraio e subito va in gol con la Sampdoria in campionato e poi con il Cagliari, ancora in campionato.

Raggiunta quota 120 i gol, ma ne servono ancora uno per entrare nella storia, due per diventare una leggenda del Napoli.

Come tutti i grandi campioni Mertens ha aspettato due gare speciali per raggiungere e superare Hamsik.

Martedì 25 febbraio: al San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, arriva il Barcellona di Messi per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sotto gli occhi dell’asso argentino e dei quasi 45 mila spettatori, Mertens di destro disegna una parabola che batte il portiere avversario e porta in vantaggio il Napoli. Hamsik è raggiunto.

Sabato 13 giugno: ancora il San Paolo ma questa volta senza spettatori per l’emergenza coronavirus. Avversaria nella semifinale di ritorno di Coppa Italia l’Inter. Il gol di Eriksen dopo appena due minuti annulla la vittoria per 1-0 del Napoli nell’andata a Milano. Ma a pareggiare i conti ci pensa ancora lui, ‘Ciro’ Dries Mertens: Napoli in finale (poi vinta ai rigori con la Juventus), Marek Hamsik superato e Mertens diventa una leggenda del Napoli.

Dopo quel gol arrivano quelli segnati a Spal, Genoa e Milan nello scorso campionato ai quali si sono aggiunti quelli realizzati dal belga in questa stagione: Parma, Genoa, Milan e Roma in campionato, quello forse decisivo per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League segnato in casa degli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Mertens ha raggiunto così quota 130 gol con la maglia del Napoli ma, dopo essere diventato anche il goleador principe del Napoli nelle coppe europee, ha già fissato un nuovo obiettivo per il 2021: superare Vojak bomber del Napoli in Serie A con 102 gol, appena 5 in più di Mertens.

Comments

comments