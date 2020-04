[4 Immagini] Il Napoli camaleontico che cambia la formazione in base alla competizione

Competizioni di calcio ferme dal 9 marzo. In attesa dell’eventuale ripartenza vediamo quali sono le quattro formazioni tipo del Napoli in base al minutaggio in campo dei singoli calciatori azzurri.

In totale nelle 36 partite giocate tra campionato (2.540 minuti), Coppa Italia (294 minuti) e Champions League (681) il Napoli è rimasto in campo per 3.515 minuti.

Il giocatore più utilizzato in assoluto è Di Lorenzo con 3.419 minuti. Il meno utilizzato con zero minuti è il terzo portiere Karnezis.

Tornando alle formazioni tipo delle singole competizioni, tenendo però presente che Demme, Lobotka e Politano sono arrivati a gennaio e il lungo infortunio di Malcuit, la formazione è la stessa per nove undicesimi con pochissime varianti.

Considerando tutte le competizioni un ipotetico 4-3-3 di Gattuso che ha preceduto il 4-1-4-1 utilizzato dal tecnico con l’arrivo di Demme, vede Meret tra i pali e la difesa formata da Di Lorenzo (il calciatore più utilizzato con 3.419 minuti pari al 97,27% del totale), Manolas, Koulibaly e Mario Rui; a centrocampo Allan, Fabiàn e Zielinski; in attacco Callejon, Mertens, Insigne.

In campionato la variante è rappresentata dal polacco Milik al centro dell’attacco.

In Champions League invece Mertens torna nell’undici titolare a sostegno di Lozano utilizzato punta al posto di Insigne.

In Coppa Italia con il 4-1-4-1 fa la sua apparizione Demme al posto di Allan e con Elmas a completare i quattro di centrocampo. Hysaj sulla fascia destra ha dirottato Di Lorenzo centrale al fianco di Manolas, mentre tra i pali c’è Ospina.

