400 volte azzurro: contro la Juventus la partita speciale di Insigne

Sabato 11 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronta la Juventus nella terza giornata del campionato di Serie A.

Per Lorenzo Insigne la prossima partita con la maglia del Napoli ha un sapore speciale: è la numero 400 in azzurro, il quarto azzurro di sempre per presenze dietro Hamsik (520), Bruscolotti (511) e Juliano (505).

Finora Insigne con la maglia del Napoli, con la quale ha esordito in Serie A il 24 gennaio 2010 in Livorno-Napoli 0-2, ha giocato:

307 partite in Serie A (86 gol);

23 in Coppa Italia (8 gol);

1 in Supercoppa Italiana (0 gol);

34 in Champions League (12 gol);

34 in Europa League (4 gol):

Insigne con il Napoli ha vinto 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italian ed è il quarto goleador di sempre della storia del Napoli con 110 gol dietro Mertens (135), Hamsik (121) e Maradona (115).

La Juventus è anche la squadra più volte affrontata in carriera da Lorenzo Insigne. Nelle 21 gare giocate contro i bianconeri l’attaccante di Frattamaggiore ha segnato 5 gol (3 da capitano) e fornito 4 assist. Il bilancio è però negativo con 7 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte.

Insigne ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e la speranza dei tifosi è che contro la Juventus per ‘Lorenzinho’ sia l’inizio di una ‘nuova’ lunga avventura con la maglia del Napoli.

Comments

comments