Conte: “Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo uscire da ogni gara a testa alta senza rimpianti”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a ‘Prime Video’ prima del match con il Benfica: “Vincere la Champions? E’ il sogno di tutti, ma pensiamo alla realtà. Siamo a Lisbona. I calciatori sono carichi, è una partita importante in uno stadio caldo contro un’ottima squadra e un grande allenatore

“Mourinho? E’ un piacere affrontarlo, è un vincente, un grandissimo, c’è poco da dire.

Crescita? Mai stati punti di rottura, c’è un percorso da fare e bisognava inseguire la rotta ridisegnandola. Ma a me il Napoli piace e piacerà sempre, è una mia creatura e andiamo di pari passo con club e giocatori. Ai ragazzi dico sempre che dobbiamo uscire da ogni gara a testa alta senza rimpianti.

Quando torna Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante”.

