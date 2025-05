57° GIRO DELLA CAMPANIA UNDER 23 “COPPA ZINZI” (5-6-7 GIUGNO) E CASERTA RACE TOUR

IL GRANDE CICLISMO TORNA IN CAMPANIA: IL 4 GIUGNO ALLE ORE 17:45 CI SARANNO LA PRESENTAZIONE DELLE 22 SQUADRE E DEL PROGRAMMA

La Campania si appresta a diventare il palcoscenico di un eccezionale festival del ciclismo con il 57° Giro della Campania Under 23 “Coppa Zinzi” (5-6-7 giugno) e la seconda edizione del Caserta Race Tour (7-8 giugno). Mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 17:45 presso il Plaza Caserta Hotel si terranno la presentazione delle 22 squadre partecipanti e del programma dettagliato alla presenza di autorità istituzionali, campioni leggendari e talenti emergenti del ciclismo, organizzatori e rappresentanti della stampa nazionale e locale.

Verranno ufficialmente svelati i nomi degli atleti e delle formazioni che si contenderanno la vittoria nel Giro della Campania U23 “Coppa Zinzi”, una delle corse a tappe più antiche e affascinanti del panorama ciclistico giovanile italiano. La sua rinascita, dopo un’assenza di diversi anni, è frutto della visione e della determinazione della presidente dell’ASD Green Team Gazzola, Silvia Gazzola, e del lavoro di progettazione, gestione e direzione della Vicepresidente Stefania Libietti. Quest’ultima ha curato nei dettagli il progetto Giro di Campania, dalla sua ideazione alla realizzazione, seguendo personalmente i tecnicismi, le relazioni con la Federazione Ciclistica Italiana e la gestione completa delle squadre partecipanti. L’organizzazione si avvale inoltre della preziosa collaborazione di esperti direttori di corsa, ispettori di percorso e un dedicato responsabile del personale logistico, figure chiave per la riuscita della manifestazione.

A impreziosire la presentazione, la presenza di vere e proprie icone del ciclismo mondiale come Gianni Bugno, Francesco Moser e Mara Mosole, che testimonieranno il valore storico e la rinnovata vitalità di questa kermesse. Un’ulteriore, significativa presenza sarà quella di Dimitri Konyshev, l’ultimo vincitore del Giro della Campania nel lontano 2002. Konyshev, oggi parte del team di campioni SL Academy e direttore sportivo di una delle squadre in lizza, porterà alla manifestazione la sua esperienza e il suo prestigio partecipando sia come ex campione che come figura tecnica.

GIRO DELLA CAMPANIA U23 “COPPA ZINZI” (5-6-7 GIUGNO 2025)

Il Giro Under 23 sarà articolato in tre tappe avvincenti, studiate per esaltare le doti dei giovani talenti e, al contempo, valorizzare le incomparabili bellezze del territorio campano. Le tappe:

5 Giugno – Prologo Individuale Baia Domizia – Cellole (4,5 km): un cronoprologo inaugurale, veloce e tecnico, che si snoderà lungo le coste aurunche. Ideale per gli specialisti delle prove contro il tempo, darà il via ufficiale alle ostilità sportive.

6 Giugno – Avellino – Maiori/Minori (114,500 km): una tappa spettacolare che, partendo dal cuore dell’Irpinia, condurrà la carovana attraverso paesaggi mozzafiato fino a concludersi nella magia della Costiera Amalfitana. Il finale si preannuncia tecnico e suggestivo, tra curve sinuose e discese panoramiche.

7 Giugno – Caserta – Curti km zero – Marcianise (Velodromo) 130,300 km: la tappa conclusiva prenderà il via da Caserta per approdare allo storico Velodromo “Vincenzo Capone” di Marcianise. Qui si terranno le premiazioni finali e si celebrerà il vincitore del Giro. A premiare i vincitori anche il Prof. Giovanni Covone, astrofisico e stimato docente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La prestigiosa “Coppa Zinzi” è stata appositamente realizzata e donata dal CONI Regione Campania. Si attende la partecipazione del Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli alla cerimonia di premiazione, a sottolineare il forte legame tra l’evento e le massime istituzioni sportive regionali.

CASERTA RACE TOUR (7-8 GIUGNO 2025)

In un entusiasmante crescendo, il Caserta Race Tour si intreccerà con le fasi finali del Giro U23, trasformando l’area del Velodromo di Marcianise in un vero e proprio villaggio multisport (bicicletta, calcio, volley, basket) che avrà come partner Decathlon, dedicato anche alla cultura, al benessere e alla solidarietà.

Sabato 7 Giugno: apertura del Villaggio Decathlon con attività continuative per famiglie, bambini e ragazzi. Stand enogastronomici, aree food con prodotti d’eccellenza, esposizioni culturali, spettacoli e una grande festa serale.

“Pedalata in Rosa” (5 km): un momento di forte aggregazione e promozione del ciclismo femminile, con la partecipazione straordinaria della campionessa Mara Mosole. Un percorso pensato per condividere i valori sani dello sport in un’atmosfera di condivisione e di festa.

Domenica 8 Giugno: Pedalata Ecologica (60 km). Un percorso breve e accessibile, ideale per chi desidera godersi i paesaggi campani (tra cui sosta all’Anfiteatro e alla Reggia di Carditello) pedalando in compagnia di una leggenda come Gianni Bugno. Parteciperanno anche Mara Mosole, Alessandro Bertolini e Maurizio Molinari.

UNA KERMESSE PER IL TERRITORIO E LA RINASCITA DEL CICLISMO

Questa imponente manifestazione si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere attivamente il territorio campano attraverso la leva dello sport. L’intento è quello di coinvolgere attivamente i giovani, le famiglie e tutti gli appassionati, celebrando la grande tradizione ciclistica della regione e la sua vibrante rinascita.

Un appuntamento imperdibile per vivere da protagonisti la grande festa del ciclismo in Campania, un’occasione unica per coniugare sport di alto livello, cultura, tradizioni secolari, benessere fisico e un forte spirito di solidarietà.

ACCREDITI STAMPA E INFORMAZIONI

I giornalisti, fotografi e operatori media che desiderano accreditarsi per seguire l’intera manifestazione (presentazione squadre, Giro della Campania U23, Caserta Race Tour) possono farlo attraverso il seguente link dedicato:

www.segreteriagare.it/accrediti

*Sarà possibile ritirare l’accredito il giorno 4 giugno 2025 al Plaza Caserta Hotel dopo la presentazione delle squadre partecipanti*

Per ulteriori informazioni sull’evento, il programma dettagliato e le modalità di partecipazione alle gare amatoriali, si invita a consultare il sito web ufficiale:

www.eventiregionecampania.org;

Instagram: https://www.instagram.com/girodicampania?igsh=cG5xdTM2OHF6MGt6

Facebook: https://www.facebook.com/share/19T1XwJc5n/?mibextid=wwXIfr

I PATROCINI

Regione Campania, Provincia di Caserta, Città di Caserta, Città di Marcianise, Città di Curti, Comune di Cellole, Città di Avellino, Città di Maiori, Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e CONI.

Comments

comments