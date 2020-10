EUROPA LEAGUE – 9 positivi nell’AZ Alkmaar. Gli olandesi giovedì affronteranno il Napoli allo Stadio San Paolo.

Oggi sono stati rilevati nove positivi: tre dipendenti e sei giocatori, due delle giovanili e quattro della prima squadra. Il club per privacy non ha rivelato i nomi. Le persone in questione sono già in isolamento.

