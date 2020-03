A Barcellona sono certi: passeranno loro

Davide Palliggiano, corrispondente del Corriere dello Sport da Madrid, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKissNapoli analizzando la futura sfida tra Napoli e Barcellona.

“A Barcellona sono molto più che fiduciosi di passare il turno.

Hanno molti risultati a disposizione e pensano di poter passare il turno nella bolgia del Nou Camp.

Non vivono un buon momento, hanno difficoltà a segnare,sono al centro di un Barçagate, ma hanno Messi e si sentono superiori.

Vedremo se avranno ragione loro.

A proposito di previsioni di stadi aperti le autorità per ora non vedono motivi per chiudere gli stadi ma tra più di 10 giorni potrebbe cambiare tutto.”

