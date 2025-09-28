Serie A

A Cagliari vince l’Inter

Pubblicato il

Cagliari Inter 0-2. In gol Lautaro e la prima gioia in Serie A di Pio Esposito

L’argentino sblocca la gara di testa al 9′ su cross di Bastoni. Il Cagliari sfiora il pari con Folorunsho (palo). Alla fine la chiude Pio Esposito. Pisacane perde Belotti, ko nel finale di primo tempo per una distorsione al ginocchio.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top